HIVE Digital Technologies Aktie
WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035
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18.05.2026 21:57:33
Why Hive Digital Technologies Stock Surged Today
Shares of Hive Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) spiked on Monday after the cryptocurrency miner announced an intriguing new artificial intelligence (AI) infrastructure project. Image source: Getty Images.Hive's wholly owned subsidiary, Buzz High Performance Computing, plans to construct an AI gigafactory in Ontario, Canada. The 320-megawatt (MW) facility is expected to feature over 100,000 graphics processing units (GPUs) once completed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu HIVE Digital Technologies Ltd Registered Shs
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16.02.26
|Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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16.02.26
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