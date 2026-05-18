HIVE Digital Technologies Aktie

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WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035

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18.05.2026 21:57:33

Why Hive Digital Technologies Stock Surged Today

Shares of Hive Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) spiked on Monday after the cryptocurrency miner announced an intriguing new artificial intelligence (AI) infrastructure project. Image source: Getty Images.Hive's wholly owned subsidiary, Buzz High Performance Computing, plans to construct an AI gigafactory in Ontario, Canada. The 320-megawatt (MW) facility is expected to feature over 100,000 graphics processing units (GPUs) once completed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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