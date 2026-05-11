Tell Aktie
WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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11.05.2026 21:52:59
Why I Sometimes Tell Myself Average Returns Are A Mirage
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