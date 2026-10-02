Why IDT Stock Was a Massive Winner This Week

IDT (NYSE: IDT) stock did much better than many of its more high-profile peers in the fintech and telecom spaces this week. Propelled by an impressive quarterly earnings report and an analyst's subsequent price target raise, the company's equity rose by a sturdy 17% over the five trading days, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.

On Tuesday morning, IDT took the wraps off its final set of financials for fiscal 2026. Its fourth quarter set new records for several line items, including gross profit and income from operations.

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