ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
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07.04.2026 01:41:34
Why ImmunityBio Stock Slumped on Monday
Cancer-focused biotech ImmunityBio (NASDAQ: IBRX) hasn't been in the good graces of a top regulator lately, and the latest development in that story on Monday was discouraging for investors. Numerous shareholders sold out of the stock to sink it by slightly over 3% that trading session.That regulator is the U.S. Food and Drug Administration (FDA). In mid-March, it sent ImmunityBio a warning letter stating that the biotech's recent promotional materials for cancer immunotherapy drug Anktiva were "false or misleading." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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