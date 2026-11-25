Indians Aktie
ISIN: US45566P1057
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25.11.2026 14:19:22
Why Indians are still ending up in Russia's war
Whether through deception or desperation, Indians continue to be drawn into Russia's war in Ukraine. What can New Delhi do to protect its citizens from ending up fighting in Ukraine?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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