Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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14.10.2026 20:12:52
Why Intel Stock Hit the Skids on Wednesday
Shares of Intel (NASDAQ:INTC) were trading sharply lower on Wednesday, falling as much as 4.6% in early trading and were still down 4.3% as of 1:58 p.m. ET.
While the overall downturn among chip stocks was a contributing factor, the specific catalyst that sent the semiconductor stock lower was a report of an explosion at Intel's plant in Israel.
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