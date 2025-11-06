Trulieve Cannabis Aktie
WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041
|
06.11.2025 01:38:01
Why Investors Were High on Trulieve Cannabis Stock Today
Trulieve Cannabis (OTC: TCNNF) reported its third-quarter results Wednesday morning, and its performance provided sufficient fuel for guarded optimism from investors. Collectively, they reacted by pushing the marijuana stock's price more than 2% higher that trading session, beating the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 0.4% advance.For the quarter, Trulieve's revenue came in at $288 million, which was a slight (1%) improvement over the same period of 2024. The company's net loss not according to generally accepted accounting principles, or GAAP, stayed essentially level at $12 million ($0.07 per share). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Trulieve Cannabis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Trulieve Cannabis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Trulieve Cannabis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Trulieve Cannabis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Votingmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!