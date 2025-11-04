Trulieve Cannabis Aktie

Trulieve Cannabis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N60S / ISIN: CA89788C1041

04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Trulieve Cannabis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Trulieve Cannabis wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trulieve Cannabis im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,085 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 287,5 Millionen USD für Trulieve Cannabis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 387,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,324 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,120 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting 5,97 -4,40% Trulieve Cannabis Corp Registered Shs Subordinate Voting

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

