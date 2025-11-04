Trulieve Cannabis Aktie
Ausblick: Trulieve Cannabis veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Trulieve Cannabis wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Trulieve Cannabis im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,085 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 287,5 Millionen USD für Trulieve Cannabis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 387,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,324 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,120 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 1,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,63 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
