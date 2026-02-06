IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
06.02.2026 16:50:22
Why IonQ Stock Is Sinking This Week
It hasn't been a very auspicious start to the new year for IonQ (NYSE: IONQ) stock. After dropping 10.9% in January, shares of the quantum computing specialist have been tumbling in the first week of February following a critical report on the company issued this week by Wolfpack Research.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, IonQ stock is down 23.9% from the end of trading last Friday through the close of Thursday's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|29,60
|15,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.