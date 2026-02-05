Going Aktie
Why IonQ Stock Keeps Going Down
IonQ (NYSE: IONQ) stock is in a tailspin.Down six trading sessions in a row, shares of the biggest name in quantum computing (IonQ is valued at $14 billion, more than Rigetti (NASDAQ: RGTI) and D-Wave (NYSE: QBTS) combined) added 8.8% to their losses Thursday.That's the tally as of 12:45 p.m. ET -- and IonQ stock is still going down. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu IonQ
|
06.11.25
|IonQ-Aktie gewinnt: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: IonQ öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.08.25
|IonQ-Aktie schwächelt: Quantencomputer-Konzern bleibt tief in der Verlustzone stecken (finanzen.at)
