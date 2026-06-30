Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
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30.06.2026 12:38:20
Why Is Applied Materials Stock Gaining Tuesday?
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|Applied Materials Inc.
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