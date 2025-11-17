Krispy Kreme Aktie
Why Is Everyone Talking About Krispy Kreme Stock?
Krispy Kreme (NASDAQ: DNUT) has long been a brand that evokes nostalgia. For generations of Americans, that glowing "Hot Now" sign meant one thing: A fresh, warm, glazed doughnut -- and often, a moment of indulgent joy.But while the brand's emotional pull remains strong, its business performance has been far less consistent.Today, Krispy Kreme finds itself at a critical crossroads. Once again, the company is in the midst of a turnaround, closing underperforming outlets, refreshing its product lineup, and reevaluating its expansion strategy. Investors are watching closely to see whether this latest iteration can finally transform Krispy Kreme into a sustainable growth business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
