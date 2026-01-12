Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
12.01.2026 18:16:13
Why Is NuScale Power Stock Surging After a Difficult December?
The last quarter of 2025 was brutal for NuScale Power (NYSE: SMR), with its shares tumbling 61%, including a 29.2% decline in December, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.NuScale Power, however, is already making the heads turn in the new year. The nuclear energy stock has surged a staggering 41% already, so far in January.
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
