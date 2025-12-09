Transocean Aktie
Why Is This Transocean Insider Selling Shares?
Roderick Mackenzie, Executive Vice President and Chief Commercial Officer at Transocean Ltd. (NYSE:RIG), executed an open-market sale of 53,769 shares on October 31, 2025, resulting in the complete divestiture of direct holdings. SEC Form 4 filingTransaction value calculated using the SEC Form 4 reported price of $3.86 as of Oct. 31, 2025; Post-transaction value calculated using the market close price of $3.90 on Nov. 4, 2025.What proportion of Mackenzie Roderick James’s direct stake did this transaction represent?This sale represented about 18% of direct holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
