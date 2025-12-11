Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
11.12.2025 14:20:00
Why Is Wall Street So Bearish on Beyond Meat Stock? There's 1 Key Reason.
Beyond Meat (NASDAQ: BYND) stock enjoyed a steep surge earlier this year, fueled by retail investor enthusiasm and social media interest. But as we approach the end of 2025, it's down 68% year to date and down 99.5% from its all-time high. Rounded off, that would be 100%, of course, but the company is still drawing breath and hanging on.At this point, there are only seven Wall Street analysts covering Beyond Meat, and most of them expect the stock to keep going lower over the next 12 to 18 months. Here's why.
Analysen zu Beyond Meatmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|1,05
|0,96%
