WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
|
28.10.2025 16:59:39
Why Is Wall Street So Bullish on Vertiv? There's 1 Key Reason
Data center infrastructure and Nvidia partner Vertiv (NYSE: VRT) is a Wall Street darling. Of the 24 analysts covering the stock, 17 have "buy" ratings, with four "outperforms" and three "holds."The AI/data center space is hot right now. Burgeoning demand for power-hungry AI applications is driving investment in data centers, the power solutions that run them, and Vertiv's power, cooling, and IT infrastructure that enable them.There is probably some truth to the assertions that a bubble is forming around AI, as history shows us that investors tend to overshoot on the way up and then undershoot on the way down. However, history shows that it's tough to predict which innings of the bubble we are in, and long-term investors make a lot of money by not selling too soon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
