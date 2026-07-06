Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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06.07.2026 20:03:52
Why Joby Aviation Stock Is Surging Today
Joby Aviation (NYSE: JOBY) stock is rising in Monday's trading. The company's share price was up 6.5% as of 2 p.m. ET. At the same point in the daily session, the S&P 500 was up 0.7%, and the Nasdaq Composite was up 0.9%. The stock had been up as much as 11.1% earlier in the session. Bullish momentum for the broader market is helping to lift Joby stock today. The company's valuation is also getting a continued boost from the announcement of an electric vertical take-off and landing (eVTOL) production partnership with Toyota. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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