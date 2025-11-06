Kemper Aktie
WKN DE: A1JEFA / ISIN: US4884011002
|
06.11.2025 22:46:23
Why Kemper Stock Nose-Dived by 14% Today
Life and auto insurance underwriter Kemper (NYSE: KMPR) had a memorable Thursday on the stock exchange, but not positively. Investors sold out of the company following its latest earnings release, leaving the shares with a more than 14% loss in value. That was a notably steeper decrease than the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 1.1% dip. Kemper booked total revenue of nearly $1.24 billion in its third quarter, which was a 5% improvement over the same period of 2024. As is typical with insurers, much of this comprised earned premiums; these saw a 6% rise to $1.13 billion.
|
04.11.25
|
04.08.25
Aktien in diesem Artikel
|Kemper Corp
|36,53
|-14,31%
