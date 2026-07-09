Kingsoft Cloud Holdings Aktie

Kingsoft Cloud Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P39A / ISIN: US49639K1016

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09.07.2026 03:02:37

Why Kingsoft Cloud Holdings Stock Jumped Today

Shares of Kingsoft Cloud Holdings (NASDAQ: KC) rallied on Wednesday, following bullish analyst commentary. Image source: Getty Images.Morgan Stanley analyst Yang Liu views Kingsoft as an excellent way for investors to profit from the long-term growth of China's nascent artificial intelligence (AI) industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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