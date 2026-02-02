Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
02.02.2026 18:45:59
Why Kratos Stock Keeps Going Down
Kratos Defense & Security (NASDAQ: KTOS) stock tumbled 6.3% through 12:30 p.m. ET Monday, its fourth straight day of losses on no obvious bad news. If you ask me, there's only one logical explanation for that:Kratos stock costs too much.Image source: Kratos Defense.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!