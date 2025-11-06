Krispy Kreme Aktie
Why Krispy Kreme Stock Sizzled This Morning, Then Cooled Down
Shares of Krispy Kreme (NASDAQ: DNUT) were red-hot on Thursday morning, starting the day with a 19.4% price gain. Like the donut shop's signature deep-fried pastries, the stock cooled down quickly. By 2 p.m. ET, share prices were up by 5.7% from Wednesday's market close. The short-lived surge was inspired by Krispy Kreme's third-quarter earnings report.Image source: Getty Images.Krispy Kreme's Q3 sales fell 1.2% year over year to $375.3 million. Adjusted earnings landed at $0.01 per diluted share, up from a $0.01 loss per share in the year-ago period. This was a mixed bag compared to Wall Street's consensus estimates, which had pointed to a net loss of $0.06 per share on revenues near $378.7 million.
