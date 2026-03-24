LENZ Therapeutics Aktie
WKN DE: A407W6 / ISIN: US52635N1037
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24.03.2026 15:13:47
Why Lenz Therapeutics Stock Crashed Today
Lenz Therapeutics (NASDAQ: LENZ) stock tumbled 11.2% through 9:50 a.m. ET Tuesday after missing on Q4 earnings.Heading into the report, analysts forecast Lenz to lose $0.90 per share on quarterly sales of $3.1 million. Lenz lost $1.16 per share on sales of only $1.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu LENZ Therapeutics Inc Registered Shs
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23.03.26
|Ausblick: LENZ Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu LENZ Therapeutics Inc Registered Shs
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