Leonardo DRS Aktie
WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088
|
29.10.2025 16:51:09
Why Leonardo DRS Stock Dropped Today
Leonardo DRS (NASDAQ: DRS) stock sank 4.9% through 11:10 a.m. ET Wednesday despite beating earnings forecasts this morning.Heading into the Q3 report, analysts forecast the defense contractor would earn $0.28 per share, adjusted for one-time items, on sales of less than $925 million. Leonardo actually earned $0.29 per share, and sales were $960 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leonardo DRS Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Leonardo DRS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Leonardo DRS präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Leonardo DRS vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25