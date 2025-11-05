Leonardo Aktie

Leonardo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETQX / ISIN: IT0003856405

05.11.2025 10:37:40

Joint Venture von Rheinmetall und Leonardo erhält ersten Auftrag

DOW JONES--Das paritätische Gemeinschaftsunternehmen von Rheinmetall und Leonardo hat einen ersten Auftrag aus Italien erhalten. Wie Rheinmetall mitteilte, hat die italienische Armee die Lieferung des ersten Loses über 21 Schützenpanzer im Rahmen des "Armoured Army Combat System"-Programms in Auftrag gegeben. Die Auslieferung soll Ende des Jahres beginnen.

"Dieser erste gemeinsame Auftrag nach der Entscheidung für ein Joint Venture zwischen Rheinmetall und Leonardo ist ein wichtiger Meilenstein", sagte David Hoeder, Executive Chairman von Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. "Er bringt die beiden Unternehmen sowie zwei der größten Länder Europas näher zusammen. Zusammenarbeit ist keine Option mehr - sie ist essenziell für die strategische Souveränität Europas."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/thl

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 04:38 ET (09:38 GMT)

