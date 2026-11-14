Liftoff Mobile Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A421M9 / ISIN: US53229X1019

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14.11.2026 05:00:05

Why Liftoff Mobile Stock Soared 30% on Friday

Shares of Liftoff Mobile (Nasdaq: LFTO) popped more than 30% on Friday after the performance marketing platform for the mobile app industry reported earnings that were well above investors' expectations.

Image source: Getty Images.

Liftoff's core advertising revenue jumped 33% year over year to $237 million in the third quarter.

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