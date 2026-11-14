Liftoff Mobile Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A421M9 / ISIN: US53229X1019
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14.11.2026 05:00:05
Why Liftoff Mobile Stock Soared 30% on Friday
Shares of Liftoff Mobile (Nasdaq: LFTO) popped more than 30% on Friday after the performance marketing platform for the mobile app industry reported earnings that were well above investors' expectations.
Image source: Getty Images.
Liftoff's core advertising revenue jumped 33% year over year to $237 million in the third quarter.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.