Lithium Americas Aktie

Lithium Americas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CYW6 / ISIN: CA5368001056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 17:56:34

Why Lithium Americas Stock Powered Higher Today

Lithium Americas (NYSE: LAC) stock, one of a handful of lithium mining start-ups featuring zero profit and zero revenue, gained 8.2% through 11:55 a.m. ET this morning on positive news out of China for the lithium industry.As Reuters reports, Ganfeng Lithium Group chairman Li Liangbin is forecasting 30% to 40% growth in global lithium demand in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lithium Americas Corp Stock Settlementmehr Nachrichten