Lithium Americas Aktie
WKN DE: A1CYW6 / ISIN: CA5368001056
|
17.11.2025 17:56:34
Why Lithium Americas Stock Powered Higher Today
Lithium Americas (NYSE: LAC) stock, one of a handful of lithium mining start-ups featuring zero profit and zero revenue, gained 8.2% through 11:55 a.m. ET this morning on positive news out of China for the lithium industry.As Reuters reports, Ganfeng Lithium Group chairman Li Liangbin is forecasting 30% to 40% growth in global lithium demand in 2026. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!