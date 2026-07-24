Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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24.07.2026 20:24:01

Why Lockheed Martin Stock Keeps Going Up

Lockheed Martin (NYSE: LMT) had a terrific Q2, and reported powerful profits and sales in its Q2 earnings report yesterday -- topping off the report with raised guidance. Wall Street is applauding, with no fewer than five separate analysts raising price targets on Lockheed Martin stock today. Shares of the defense giant are up for a second day running in response, gaining 2.1% through 2:05 p.m. ET, and topping $580 a share.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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