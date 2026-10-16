Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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16.10.2026 19:26:17
Why Lockheed Martin Stock Keeps Going Up
It's been a little over a month since UBS analyst Gavin Parsons upgraded Lockheed Martin (NYSE:LMT) stock to "buy" with a $674 price target, predicting "26% upside" as sales of missiles, munitions, F-35 stealth fighters, helicopters, and... Trident nuclear missiles (!) drive 9% sales growth for the defense giant over the next few years.
Lockheed stock is up a couple of percentage points since that Sept. 8 upgrade. Today, Lockheed's gaining another 2.5% through 1:10 p.m. ET -- its third straight day of gains.
And once again, UBS is the reason.
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