Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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26.10.2026 17:54:15
Why Lockheed Martin Stock Keeps Going Up
Lockheed Martin (NYSE:LMT) stock just keeps flying higher.
Shares of the defense and aerospace giant jumped another 3.3% through 12:35 p.m. ET Monday after three separate Wall Street analysts chimed in with support for LockMart this morning. Let's take those in order:
Image source: Lockheed Martin.
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