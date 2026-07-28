Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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29.07.2026 01:25:16
Why Lucid Stock Soared 21.5% Today
Shares of Lucid Group (NASDAQ: LCID) leaped on Tuesday after a notable investor disclosed a large position in the luxury automaker.Image source: Getty Images.Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz al Saud, a member of the Saudi royal family, reported ownership of 19.5 million shares of Lucid on July 28. With Lucid's stock now trading near $7.90 per share, that stake is valued at over $154 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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