Lumen Technologies Aktie
WKN DE: A2QMYN / ISIN: US5502411037
|
27.10.2025 23:48:00
Why Lumen Technologies Stock Popped Today
A significant expansion of a desirable service was the motor driving Lumen Technologies (NYSE: LUMN) stock a good deal higher on the first trading day of the week. That optimism bolstered the telecom's equity by nearly 16%, obliterating the 1.2% increase of the bellwether S&P 500 index.That morning, Lumen announced that its Internet On-Demand service had been expanded to cover more than 10 million new business locations. These include office buildings and data centers, the company added. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lumen Technologies Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Lumen Technologies Inc Registered Shs
|9,60
|1,48%
