WKN DE: A40S37 / ISIN: US55939A1079

20.11.2025 17:56:57

Why Magnera Stock Exploded Higher Today

Magnera (NYSE: MAGN), which manufactures absorbent hygiene products, protective apparel, wipes, and specialty construction products, reported strong sales and "record" cash from operations last night, sending the stock up 33.4% through 11:15 a.m. ET Thursday morning.According to TheFly.com, two analysts follow Magnera, and they both expected the company to report $838 million in sales for fiscal Q4 2025. Magnera reported $839 million.
