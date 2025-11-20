Magnera Aktie
WKN DE: A40S37 / ISIN: US55939A1079
|
20.11.2025 17:56:57
Why Magnera Stock Exploded Higher Today
Magnera (NYSE: MAGN), which manufactures absorbent hygiene products, protective apparel, wipes, and specialty construction products, reported strong sales and "record" cash from operations last night, sending the stock up 33.4% through 11:15 a.m. ET Thursday morning.According to TheFly.com, two analysts follow Magnera, and they both expected the company to report $838 million in sales for fiscal Q4 2025. Magnera reported $839 million.
Nachrichten zu Magnera Corp Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Magnera Corp Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Magnera Corp Registered Shs
|10,18
|27,89%
