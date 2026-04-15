Creations Aktie
ISIN: US22527X1054
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15.04.2026 18:01:15
Why Mama's Creations Stock Is Sinking Today
Mama's Creations (NASDAQ: MAMA) stock is seeing sell-offs in Wednesday's trading. The company's share price was down 3.4% as of noon ET. At the same point in the day's trading, the S&P 500 was up 0.3%, and the Nasdaq Composite was up 1%. The stock had been off as much as 7.9% earlier in trading. After yesterday's market close, Mama's Creations published results for the fourth quarter of its last fiscal year -- a period that ended Jan. 31. The company posted sales and earnings that beat Wall Street's expectations, but investors seem to have been looking for an even stronger performance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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