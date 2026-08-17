Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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17.08.2026 21:36:46
Why Marvell Technology Rallied Today
Shares of connectivity and custom chipmaker Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) rallied on Monday, rising 6.2% as of 1:30 p.m. EDT.Marvell benefited from a sectorwide increase in semiconductor stocks today, following OpenAI's announcement that it is committing to a massive 4.25-gigawatt data center in Ohio. For reference, a gigawatt of compute costs between $38 billion and $60 billion in spending, with much of that going toward chips, memory, and networking. The new announcement once again seemed to raise the bar for AI compute demand, lifting several U.S. semiconductor companies in the AI ecosystem, including Marvell. However, another factor lifting Marvell was two bullish notes from Wall Street analysts, with positive company-specific commentary ahead of Marvell's earnings report next week. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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