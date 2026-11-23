If anything, Monday will go down in history as the day when a high-profile tech company CEO was reinstated at the company he helped found. It also marks the day when stocks associated with that company saw double-digit bounces -- case in point, Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), whose stock closed that trading session more than 18% higher.

That prodigal CEO is none other than Nvidia's (NASDAQ:NVDA) Jensen Huang. In a significant development in the saga of the artificial intelligence (AI) chip company's leader, he was reinstated as CEO Monday after stepping down over a relationship scandal that may involve state-sponsored espionage.

Image source: Getty Images.

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