Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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09.11.2026 20:57:12
Why Marvell Technology Stock Fell Hard in October
Shares of Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), a semiconductor company, plunged last month as investors fled AI stocks on fears that tech companies are overspending on infrastructure. Shares declined further at the very end of the month after Bloomberg reported that Marvell would buy optical component maker Lumentum.
Marvell stock finished the month down 25.6%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Here's what investors need to know about Marvell's unimpressive share price performance.
Image source: The Motley Fool.
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