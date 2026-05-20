Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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20.05.2026 16:29:39
Why Marvell Technology Stock Is Moving On Up
For the second day in a row, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock is moving higher -- and this time, you've got Wall Street to thank for it.Tic-tac-toe, three-in-a-row, Wall Street analysts at Citigroup, Oppenheimer, and Wells Fargo lined up to raise price targets on Marvell stock -- to $215, $200, and $195, respectively.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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