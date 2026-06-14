Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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14.06.2026 12:35:00
Why Marvell Technology Stock Surged This Week
Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock managed to close out this week's trading solidly in the green, posting a gain of 6.6% over the period. Across the same stretch, the S&P 500 and the Nasdaq Composite both notched gains of approximately 0.7%. Marvell stock started the week's trading off with strong gains thanks to news of its upcoming inclusion in the S&P 500 index. The company also announced its new chief financial officer (CFO), reiterated its forward guidance, and benefited from bullish analyst coverage and market momentum connected to expectations that the Iran war could be winding down. With this week's gains, the stock is now up 229% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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