Mercury Interactive Aktie
WKN DE: 890463 / ISIN: US5894051094
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19.08.2026 17:32:13
Why Mercury Systems Stock Is Sinking Today
Reporting fourth-quarter 2026 financial results yesterday after the bell rang, Mercury Systems (NASDAQ: MRCY) gave investors plenty to celebrate. In addition to beating analysts' revenue expectations, the aerospace and defense company set several records during the quarter. Investors, however, are uninterested, focusing on another cause for concern instead.As of 11:30 a.m. ET, shares of Mercury Systems are down 6.4%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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