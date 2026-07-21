Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
|
21.07.2026 19:20:00
Why Micron Stock Is Still Going Up
Micron (NASDAQ: MU) stock shot higher for a second straight day Tuesday, soaring 13.4% through 1 p.m. ET.You can thank Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) for that -- and Bank of America, too. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!