Mobileye Aktie
WKN DE: A119ES / ISIN: NL0010831061
|
08.01.2026 00:15:10
Why Mobileye Stock Rose Today
Shares of Mobileye Global (NASDAQ: MBLY) climbed on Wednesday after the autonomous driving technology provider struck a deal to acquire Mentee Robotics for $900 million in cash and stock. By the close of trading, Mobileye's stock price was up less than 1% after rising as much as 17.7% earlier in the day.Image source: Mobileye and Mentee Robotics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mobileye N.V. Reg. shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mobileye N.V. Reg. shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!