Monte Rosa Therapeutics Aktie
WKN DE: A3CS44 / ISIN: US61225M1027
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28.11.2026 01:34:55
Why Monte Rosa Therapeutics Stock Slumped Today
Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE) is going to the investor well again for new financing, and Mr. Market wasn't happy about it. That feeling translated into a sell-off on Friday that pushed the company's share price down by almost 4%.
In a pair of regulatory filings, Monte Rosa disclosed that it is switching the underwriters assisting it in raising funds through share issues. It terminated its relationship with Jefferies (NYSE:JEF) and is now collaborating with TD Securities USA.
Image source: Getty Images.
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