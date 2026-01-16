The Mosaic Aktie
WKN DE: A1JFWK / ISIN: US61945C1036
17.01.2026 00:38:00
Why Mosaic Stock Flopped on Friday
A post-earnings analyst recommendation downgrade didn't do any favors for Mosaic (NYSE: MOS) at the end of the trading week. The crop nutrients producer's share price was dinged by more than 4% that day as a result.That morning, Kristen Owen of Oppenheimer moved her Mosaic recommendation down one peg. It's now set at perform (hold, in other words), where previously Owen had flagged it as an outperform (buy). She also removed her $35-per-share price target on the agricultural products stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
