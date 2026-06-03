Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
|
03.06.2026 19:35:35
Why Navitas Semiconductor Stock Is Skyrocketing Today
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) stock is posting big gains in Wednesday's trading despite bearish pressures for the broader market. The company's share price was up 22.5% as of 1:30 p.m. ET despite the S&P 500 being down 0.7% and the Nasdaq Composite being down 0.5%. While rising oil costs and bond yields are weighing on the broader market today, Navitas's valuation is surging thanks to news that the company's tech is being featured by Nvidia at events in Taipei, Taiwan. Navitas stock is now up 346% year to date as of this writing. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|21,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.