Nebius Group Aktie
ISIN: AR0321947183
|
19.08.2026 18:59:37
Why Nebius Group Stock Got Crushed on Wednesday
Nebius Group (NASDAQ: NBIS) stock turned sharply lower today, falling as much as 14%. As of 12:49 p.m. ET, the stock was still down 7.6%.The catalyst that sent the artificial intelligence (AI) and neocloud specialist lower was news that the company is raising capital.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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