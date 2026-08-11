NIQ Global Intelligence Aktie
WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3
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11.08.2026 18:06:04
Why NIQ Global Intelligence Stock Is Skyrocketing Today
NIQ Global Intelligence (NYSE: NIQ) stock is roaring higher in Tuesday's trading following the company's second-quarter report. Its share price was up 37% as of noon ET. NIQ published its Q2 results after the market closed yesterday, and sales and earnings for the period exceeded the average Wall Street forecasts. Despite the big valuation surge, the marketing-research services specialist's share price is still down roughly 4% across 2026's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NIQ Global Intelligence PLC
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09.08.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.07.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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13.05.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: NIQ Global Intelligence verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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26.02.26
|Ausblick: NIQ Global Intelligence stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu NIQ Global Intelligence PLC
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