NIQ Global Intelligence Aktie

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WKN DE: A41D33 / ISIN: IE000JMT8VI3

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11.08.2026 18:06:04

Why NIQ Global Intelligence Stock Is Skyrocketing Today

NIQ Global Intelligence (NYSE: NIQ) stock is roaring higher in Tuesday's trading following the company's second-quarter report. Its share price was up 37% as of noon ET. NIQ published its Q2 results after the market closed yesterday, and sales and earnings for the period exceeded the average Wall Street forecasts. Despite the big valuation surge, the marketing-research services specialist's share price is still down roughly 4% across 2026's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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