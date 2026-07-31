Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
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31.07.2026 04:55:28
Why Norwegian Cruise Line Stock Is Sinking
Shares of Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH) fell on Thursday after the fleet manager slashed its full-year earnings guidance.Image source: Getty Images.Norwegian's revenue rose 4.9% year over year to $2.6 billion in the second quarter, mainly due to increased capacity days. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.07.26
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15.07.26
|S&P 500-Titel Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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