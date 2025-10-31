Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
31.10.2025 17:30:00
Why Nucor Stock Popped This Week
Investors have been rewarding more than just tech companies for potential benefits from growing artificial intelligence (AI) infrastructure. Suppliers of the computer hardware, software, and connectivity equipment are obvious beneficiaries. Power and energy suppliers to data centers are also along for the ride.This week, Nucor (NYSE: NUE) reminded investors that, as the leading steel and steel products company, it will also benefit from the boom in data center construction. Nucor reported strong Q3 results this week, helping shares jump nearly 9% for the week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
