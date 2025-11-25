Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
|
25.11.2025 18:35:12
Why NuScale Power Stock Is Plunging Down Today
Starting the week on a bright note, shares of NuScale Power (NYSE: SMR) ended yesterday's trading session more than 4% higher than where they had ended last week. Today, however, the stock is giving back its gain from Monday -- and then some. An analyst's increasingly bearish outlook on the advanced nuclear power stock is charging up investors and motivating them to click the sell button.As of 12:18 p.m. ET, shares of NuScale Power are down 6.7% while the S&P 500 is up 0.5%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
