O-I Glass Aktie
WKN DE: A2PXK0 / ISIN: US67098H1041
|
05.11.2025 21:01:57
Why O-I Glass Stock Was Surging Today
O-I Glass' (NYSE: OI) latest quarterly results were indisputably a glass half-full, and the company's stock is being rewarded for this. As of Wednesday mid-afternoon the company's shares were zooming nearly 15% higher, easily outpacing the 0.8% gain of the S&P 500 index.O-I Glass, which as its name suggests manufactures glass products (mainly for the food and beverage industries), reported its third-quarter results shortly after market close Tuesday. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu O-I Glass Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: O-I Glass verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: O-I Glass legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: O-I Glass vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: O-I Glass präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu O-I Glass Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|O-I Glass Inc Registered Shs
|10,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.